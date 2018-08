Disneyprinsessen zoals je ze nog nooit gezien hebt IB

10 augustus 2018

01u00

Bron: Twitter, Entertainment Weekly 0 Film Voor de nieuwe Disneyfilm 'Ralph Breaks The Internet' komen een aantal van de meest populaire Disneyprinsessen samen in de film. En ondanks dat er enkel nog maar een korte trailer te zien is van de prinsessen samen, heeft deze trailer ook het potentieel het 'internet te breken', zo enthousiast wordt er op sociale media op gereageerd.

Na het succes van 'Wreck-It Ralph' komt er nu het vervolg aan, 'Ralph Breaks the Internet', maar vooral de passage van de verschillende populaire Disneyprinsessen die in die film hun opwachting maken, maakt het internet gek.

Zo zien we niet alleen Vanellope von Schweetz, de 'prinses' uit Wreck-It Ralph, maar ook publieksfavorieten als Ariël (uit De Kleine Zeemeermin), Pocahontas, Sneeuwwitje, Rapunzel, Assepoester, Elsa en Ana (uit Frozen), Moana, Meridah (uit Brave), Tiana (The Princess and the Frog) en Mulan in de'prinsessenkamer' zitten.

Het speciale is dat de prinsessen zich in de vrijgegeven scene helemaal niet als prinsessen gedragen, maar afgebeeld worden in vrijetijdskleding die op een speciale manier bij hen past of hen juist extra krachtig afbeeldt. Zo draagt Sneeuwwitje een cool t-shirtje met een vergiftigde appel erop - het fruit dat bijna tot haar dood leidde.

Snow White wearing a shirt of the thing that almost murdered her is such a power move pic.twitter.com/jhxj07UXGr Tristan Cooper(@ TristanACooper) link

Elsa, de heldin uit Frozen, draagt dan weer een comfortabele trui met de tekst 'just let it go' erop. Dat verwijst duidelijk naar het liedje dat ze in de film uit volle borst zingt.

I want Elsa’s just let it go shirt from Ralph Breaks the internet pic.twitter.com/KLTkZiRHCJ Allison the Disney diva(@ Daviesallison1A) link

Tussen Assepoester en Mulan lijkt er dan weer iets moois te groeien:

I will see exactly what I want to see, thank you. pic.twitter.com/fpyU1zrOrF Dagny Phillips-Stumberger(@ dagnificent) link

De prinsessen hebben gesprekken over hoe het er 'achter de schermen' aan toe gaat in hun prinsessenleven. "Om met deze karakters te kunnen werken op een manier die zowel grappig als menselijk is... ze zijn zo iconisch, maar voor mij voelde het ook alsof ze bevroren waren in de tijd en het is lastig voor me om me met hen te identificeren of ze te begrijpen", zegt co-regisseur Rich Moore.

De film komt in november uit in de Verenigde Staten. De Belgische releasedatum is nog niet bekend.

Tiana with her hair down (for the first time ever!) is the best thing #RalphBreaksTheInternet has given us ✨ pic.twitter.com/5HnZ4P4JOj Mario Graciotti 🏳️‍🌈(@ MarioGraciotti) link

MULAN IN HIGH TOPS AND ROLLED UP JEANS!

TIANA'S NATURAL HAIR !!!!!!!!!



these casual princess lOOKS 😍😍 pic.twitter.com/YFefDN0IYB ♡ amber leigh ♡(@ mbrleigh) link

TIANA’S HAIR!!!



MULAN’S OUTFIT!!!



ELSA USING HER MILKSHAKE TO BRING PRINCESSES TO HER YARD!!!



ARIEL CONSIDERING IF SHE SHOULD GO TO ELSA’S YARD!!!



MULAN SITTING LIKE THE BISEXUAL DISASTER SHE IS!!!



SNOW WHITE’S SHIRT!!!



MOANA’S EVERYTHING!!!



THIS MOVIE IS GONNA WRECK ME!!! pic.twitter.com/o3BOf25XsQ Dened Rey Moreno(@ Hajabeg) link