Disneyland Paris komt deze winter met nieuwe 'Frozen'-attractie

13 april 2019

14u21 1 Film Goed nieuws voor de vele fans van ‘Frozen’. Naar aanleiding van de release van de tweede animatiefilm rond prinsessen Anna en Elsa in november pakt Disneyland Paris tijdens het kerstseizoen uit met een interactieve attractie rond ‘Frozen’.

De komende maanden wordt de gesloten attractie Art of Disney Animation in het Walt Disney Studios Park omgebouwd tot Animation Celebration. Verspreid over verschillende ruimtes krijgen de bezoekers scènes te zien met ‘Frozen’-personages Anna, Elsa en Kristoff. Daarbij kan jong en oud meezingen met de bekende nummers uit de film. En na afloop is er ook een ontmoeting met de populaire sneeuwpop Olaf.

Frozen Celebration, zoals deze tijdelijke attractie gaat heten, opent dit jaar tijdens het kerstseizoen haar deuren en wil de gasten al warm maken voor een volledig ‘Frozen’-themagebied dat er over enkele jaren zit aan te komen in het Walt Disney Studios Park. Deze zone zal aan een gigantisch meer liggen, waar het koninkrijk Arendelle wordt nagebouwd met meerdere attracties. Op het meer zullen ook shows plaatsvinden.

Daarnaast onthulde Disneyland Paris gisterenavond tijdens een bijkomst met Disney-fans dat de Studio Tram Tour in het Walt Disney Studios Park volledig gewijd zal worden aan de Pixar-filmserie ‘Cars’. Nu neemt deze attractie de bezoekers nog mee achter de schermen van verschillende oude filmproducties, maar tegen de zomer van 2020 zal alles draaien rond ‘Cars’ met ook een belangrijk rol weggelegd voor het hoofdpersonage Lightning McQueen.