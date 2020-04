Disneyklassieker 'Robin Hood' krijgt live-action remake SDE

14 april 2020

08u35

Bron: THR 0 Film Na onder meer ‘Lady en de Vagebond’, ‘Mulan' en ‘Aladdin’ is het nu de beurt aan animatiefilm ‘Robin Hood’ om een live-action remake te krijgen. Dat schrijft The Hollywood Reporter.

De animatiefilm uit 1973, over de slimme vos Robin Hood die geld afhandig maakt van de rijken om het aan de armen te geven, krijgt binnenkort een make-over. De regie is in handen van Carlos Lopez Estrada, bekend van ‘Blindspotting’, en het scenario wordt geschreven door Kari Granlund. Zij werkte recent nog mee aan de live-action remake van ‘Lady en de Vagebond’.

De remake van ‘Robin Hood’ zal - net zoals de eerder genoemde film - een combinatie worden van live action en CGI om de pratende dieren levensecht weer te geven. De film zal niet in de bioscoopzalen te zien zijn, maar komt uit op de streamingdienst Disney+. Die is vooralsnog niet in ons land te bekijken.

