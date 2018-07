Disneyfilms hebben invloed op kattennamen

Bron: ANP 0 Film De Pixarfilm 'Coco' lijkt kattenliefhebbers geïnspireerd te hebben. De naam van de animatiefilm die eind vorig jaar uitkwam is doorgedrongen tot de top 5 van populairste namen voor katten in Nederland.

Ook 'The Lion King' heeft nog steeds invloed op de naamkeuze als het om huisdieren gaat. De naam Nala, in de film de geliefde van de leeuwenkoning, staat op nummer drie bij de kattennamen. Net als Coco, de nummer vier op de lijst, komt die film uit de stal van Disney.

Max staat bij de honden opnieuw op de eerste plek. In 2016 kwam de naam met stip op één binnen. Het vermoeden is dat de populariteit te maken heeft van het succes van Max Verstappen in de Formule 1. Sinds zijn intrede in de hoogste klasse van de autosport wordt de naam Max vaak gebruikt. De top 5 van hondennamen bestaat verder uit Pip, Bella, Bailey en Bo.

Bij katten wordt het meest gekozen voor Luna. Deze naam heeft Pip van de eerste plek verdrongen. De top 5 van kattennamen wordt afgesloten door de winnaar bij de honden, Max. Het namenonderzoek wordt sinds 2006 jaarlijks uitgevoerd door huisdierenverzekeraar Reaal Dier & Zorg. De uitkomsten zijn gebaseerd op een analyse van ruim 120.000 polishouders.