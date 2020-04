Disneyfilm ‘Soul’ met Jamie Foxx uitgesteld tot november MVO

14 april 2020

14u13

Film De release van Pixars nieuwste animatiefilm 'Soul' is verschoven naar november. De film met Jamie Foxx als de stem van jonge muzikant Joe zou eigenlijk op 19 juni uitkomen.

‘Soul’ was de laatste grote première die nog gepland stond voor de komende twee maanden. De film zou vergelijkbaar zijn met de andere Pixarhit ‘Inside Out’. Eerder werd al een flink aantal films uitgesteld: onder meer ‘Black Widow’, ‘Wonder Woman 1984', de nieuwste James Bond en het negende deel in de ‘Fast & Furious’-reeks kregen een nieuwe releasedatum.

‘Soul’ gaat nu in première op 20 november. Het neemt op die datum de plek in van een andere Pixarfilm, ‘Raya and the Last Dragon’. Die is verschoven naar maart 2021.