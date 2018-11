Disneyfilm ‘Ralph Breaks the Internet’ verbreekt record in VS MVO

23 november 2018

11u48

Bron: ANP 2 Film De nieuwe Disney-animatie Ralph Breaks the Internet heeft op de premièredag in de VS 18,5 miljoen dollar opgeleverd. Daarmee heeft de film een record gevestigd: nog nooit eerder bracht een film op de dag voor Thanksgiving zoveel geld op.

Andere grote Disneyhits die op dezelfde dag uitgingen, zoals ‘Coco’, ‘Vaiana’ en ‘Frozen’, brachten minder geld in het laatje. Men vermoedt dat ‘Ralph Breaks the Internet’ het komende weekend nog meer records gaat breken.

‘Ralph Breaks the Internet’ is het vervolg op ‘Wreck it Ralph’ uit 2012. In die film probeert een personage uit een oude videogame te ontdekken of er méér in het leven kan zijn dan de schurkenrol die hij in het spel heeft. In het vervolg komt Ralph (stem van John C. Reilly) met zijn vriendinnetje Vanellope (Sarah Silverman) terecht op internet.

De film krijgt in de VS veel lovende recensies en draait vanaf volgende week in de Belgische bioscopen.