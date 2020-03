Disney+ zet ‘Frozen 2' zondag al online vanwege coronacrisis MVO

14 maart 2020

08u35

Bron: ANP 0 Film De megahit ‘Frozen 2', die afgelopen kerst in de bioscopen veel records verbrak, is vanaf zondag al beschikbaar op streamingdienst Disney+. Dat heeft het entertainmentconcern zaterdag bekendgemaakt. De film is zondag in de loop van de dag al voor abonnees te zien. Dit is drie maanden eerder dan de planning was.

Disney laat in een verklaring weten het belangrijk te vinden “in deze moeilijke tijden wat plezier naar families te kunnen brengen”. In veel landen zitten burgers in sociale isolatie vanwege de corona-pandemie. Over de hele wereld zijn bioscopen, theaters en pretparken gesloten. Ook worden er de komende maanden nauwelijks nieuwe films meer uitgebracht; onder meer de blockbusters ‘Mulan’, ‘No Time To Die’ en ‘Fast & Furious 9' zijn minimaal een half jaar uitgesteld.

‘Frozen 2' is vanaf zondag beschikbaar in een aantal belangrijke markten van Disney+, zoals de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland. Disney wil overigens niet zeggen of sinds het uitbrengen van de pandemie meer mensen gebruik maken van de dienst. Ook concurrenten Netflix en Videoland willen niet zeggen of het aantal kijkers zijn toegenomen nu mensen niet meer de deur uit kunnen voor hun entertainment.