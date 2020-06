Disney werkt aan live action-film over ‘The Snow Queen’, maar het wordt geen nieuwe ‘Frozen’ MVO

15 juni 2020

16u28 0 Film Alweer een nieuwe live action-prent voor Disney. Deze keer neemt de studio het klassieke verhaal ‘The Snow Queen’ onder handen.

Disney deed eerder al eens een poging om het verhaal van Hans Christian Andersen te herwerken tot een film, maar ‘Frozen’ draaide anders uit dan verwacht. De alom geliefde Elsa had normaal gezien de kwaadaardige ijskoningin moeten zijn, maar bij het horen van het liedje ‘Let It Go’ beslisten de makers: “Iemand die zo’n positief liedje over zelfliefde zingt, mag géén slechterik worden.” Daarom herschreven ze heel de plot tot het hartverwarmende verhaal van zusterliefde dat we vandaag kennen.

‘The Snow Queen’ wordt echter geen nieuwe ‘Frozen’ en zal veel dichter aansluiten bij het originele verhaal uit 1844, waarin de sneeuwkoningin de harten van jonge kinderen bevriest en hen zo volledig tot haar slaaf maakt. Gerda, een jong meisje, ontdekt dat dit met haar beste vriend Kay is gebeurd en trekt erop uit in de hoop zijn leven te redden.

Wanneer de nieuwe film in de bioscoop te zien zal zijn is nog niet bekend.