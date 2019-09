Disney werkt aan een nieuwe ‘Star Wars’-film Redactie

Bron: ANP 1 Film Marvel Studios-producer Kevin Feige werkt samen met Kathleen Kennedy van Lucasfilm aan een nieuwe ‘Star Wars’-film voor Disney. Dat meldt The Hollywood Reporter. De film moet ‘The Rise of Skywalker’ gaan opvolgen.

“Met de afsluiting van het ‘Skywalker’-hoofdstuk ontstaat er een nieuwe ‘Star Wars’-verhaal dat in goede handen is bij Kathleen. Kevin is een groot ‘Star Wars’-fan dus het is logisch dat we deze twee uitzonderlijke producers samen brachten om aan deze film te werken”, aldus Disney.

Disney kondigde eerder al aan dat er een nieuwe serie komt rond het ‘Star Wars’-personage Obi-Wan Kenobi. De serie zal te zien zijn via de aankomende streamingdienst Disney+. Het wordt de derde ‘Star Wars’-serie op Disney+. Later volgt ook ‘The Mandalorian’ met ‘Game of Thrones’-acteur Pedro Pascal in de hoofdrol.