Disney vindt maar geen regisseur voor ‘Guardians of the Galaxy 3' TK

05 februari 2019

09u07

Bron: ANP 0 Film De Nieuw-Zeelandse regisseur Taika Waititi, die ruim een jaar geleden een grote hit scoorde met de film ‘Thor: Ragnarok’, wil het derde deel van ‘Guardians of the Galaxy’ niet regisseren. Dat heeft hij gezegd in een interview met The Wrap.

"Dit is en blijft de film van James Gunn", stelde Waititi. "Het zou voelen alsof je een huis binnenloopt en tegen een kind zegt: hey, ik ben opeens je nieuwe vader! Dit project is in alle opzichten van James."

Waititi werd in de wandelgangen genoemd als mogelijke opvolger van regisseur Gunn, die vorige jaar werd ontslagen door producent Disney nadat een extreemrechtse site oude Twitterberichten vol foute grappen van Gunn had gepubliceerd.

Boze castleden

De zaak leidde tot veel protesten, onder meer in de vorm van een open brief van alle castleden van ‘Guardians of the Galaxy’ 1 en 2. Zij stelden met klem dat de tweets van Gunn tien jaar oud waren en dat de regisseur inmiddels zijn leven had veranderd. Ze stelden de film alleen maar met James Gunn te willen maken. Maar Disney hield het been stijf en ontsloeg de regisseur.

Het is sindsdien onduidelijk wat er met de film gaat gebeuren, waar Gunn het scenario al voor voltooid had. De regisseur maakte de eerste twee delen, die Disney elk een slordige miljard dollar opleverden. De film staat nu gepland voor 2021, maar er is nog geen regisseur gevonden die de film wil gaan maken.

Gunn zelf is inmiddels ingelijfd bij studio Warner Bros. Hij werkt momenteel aan het vervolg op de hit ‘Suicide Squad’.