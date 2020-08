Disney verplaatst derde ‘King's Man’-film naar 2021 TDS

28 augustus 2020

16u25

Film Disney heeft de release van het derde deel in de reeks 'King's Man'-films verplaatst naar 2021. De film zou eigenlijk half september uitkomen, maar staat nu op de lijst voor eind februari. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Disney heeft besloten tot deze zet omdat de bioscopen in veel Amerikaanse steden nog dicht zijn vanwege de coronacrisis. De film is een prequel in de reeks en vertelt de ontstaansgeschiedenis van de geheime dienst waar de vorige twee films om draaiden. Acteur Taron Egerton keert niet terug; de hoofdrollen worden gespeeld door Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton en Ralph Fiennes.

