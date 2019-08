Disney toont eerste beelden van nieuwe ‘Star Wars’-film ‘The Rise Of Skywalker’ MVO

26 augustus 2019

18u51 0 Film Binnenkort komen we er eindelijk achter hoe het afloopt tussen ‘Star Wars’-heldin Rey (Daisy Ridley) en haar vijand Kylo Ren (Adam Driver). Disney gaf tijdens de D23 Expo in Californië de eerste beelden vrij van de derde en laatste ‘Star Wars’-film in de meest recente trilogie.

Na enkele nostalgische beelden uit de eerdere ‘Star Wars’-prenten, krijgen we de eerste korte trailer van ‘The Rise Of Skywalker’ te zien. Rey ontdekt haar Jedi-kracht in een wereld waarin de Jedi nagenoeg uitgestorven zijn. Er belooft weer heel wat avontuur op het programma te staan, want Rey is aan het eind van de trailer ook even te zien in een outfit van de Sith, die enkele de ‘dark side’ van de legendarische Force gebruiken.

Daarnaast zien we ook Carrie Fisher, die ondanks haar overlijden in 2016 nog in elke nieuwe ‘Star Wars’-productie haar opwachting maakte. Dat door middel van CGI (Computer Generated Content), waarbij het gezicht en de stem van Carrie op een andere actrice wordt geplakt. “We kunnen niet over deze film praten zonder over Carrie te praten,” aldus regisseur J.J. Abrams. “Leia staat aan het hart van dit verhaal, en we konden de negen ‘Star Wars’-films niét maken zonder haar. Dus ook in deze laatste film vonden we dat ze erbij moest zijn.”

‘The Rise Of Skywalker’ belooft een einde te breien aan de saga die in 1977 begon met ‘A New Hope’ (of, wanneer je naar de chronologische verhaal-volgorde van de films kijkt: in 1999 met ‘The Phantom Menace’).

Naast Ridley en Driver zien we ook John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, en natuurlijk Luke Skywalker himself, Mark Hamill. ‘The Rise Of Skywalker’ wordt op 20 december in de bioscopen verwacht.