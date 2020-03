Disney stopt alle opnames van live action-films vanwege corona: Ben Affleck en Matt Damon tijdelijk werkloos MVO

14 maart 2020

08u48

Bron: ANP 0 Film Disney legt tijdelijk de opnames stil van onder andere ‘The Last Duel’, ‘The Little Mermaid’ en ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’. Ook de opnames van de reboot van ‘Home Alone’, ‘Nightmare Alley’, ‘Peter Pan & Wendy’ en ‘Shrunk’ zijn tijdelijk stilgelegd.

In een verklaring aan Variety verklaart het entertainmentbedrijf: “Hoewel er geen bevestigde gevallen zijn van Covid-19 bij onze producties, hebben we in het belang van onze cast en crew besloten de opnames van onze liveactionfilms tijdelijk stil te leggen. We zullen de situatie blijven beoordelen en zo snel mogelijk weer opstarten.”

De opnames van ‘The Little Mermaid’ zouden volgende week beginnen in Londen. De opnames van ‘The Last Duel’, met Ben Affleck en Matt Damon in de hoofdrollen, begonnen in februari in Ierland. Het is niet bekend of de vertraging gevolgen heeft voor de releasedatum van ‘The Last Duel’, die volgens Variety op 25 december moet uitkomen in de bioscopen.

De opnames van ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ lagen al stil na de zelfisolatie van regisseur Destin Cretton. Hij heeft net een baby en deed het uit voorzorg. Kenners dachten dat de opnames snel zouden worden hervat, totdat Disney vrijdag besloot de hele productie tijdelijk stil te leggen.

De opnames van ‘Peter Pan & Wendy’ en ‘Shrunk’ zitten er grotendeels op.