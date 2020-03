Disney stelt ook release ‘Black Widow’ uit vanwege coronavirus LOV

17 maart 2020

18u46

Bron: ANP 0 Film De releaselijst voor de internationale bioscopen wordt steeds leger. Disney heeft dinsdag besloten ook de nieuwe Marvel-film ‘Black Widow’, die 1 mei zou uitkomen, naar een later tijdstip te verplaatsen. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Het is onduidelijk wanneer ‘Black Widow’, met in de hoofdrol Scarlett Johansson, nu uitkomt. Het is de zoveelste grote blockbuster die dit voorjaar niet meer de zalen zal bereiken. Eerder werden al grote titels als de Bond-film ‘No Time To Die’, ‘Fast & Furious 9', ‘Mulan’ en ‘Trolls World Tour’ uitgesteld.

‘Black Widow’ is de 24ste film van producent Marvel. Het was bijna een jaar geleden dat de laatste titel in de uiterst succesvolle reeks, ‘Spider-Man: Far From Home’ te zien was. Veel fans keken reikhalzend uit naar de nieuwe Marvel, die een nieuwe ‘fase’ in de overkoepelende verhaallijn van de comicproducent zou inluiden.

Ook talloze filmopnames zijn stilgelegd. Over de hele wereld hebben vrijwel alle bioscopen hun deuren moeten sluiten vanwege het coronavirus. Het is onduidelijk hoe lang deze situatie duurt.