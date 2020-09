Disney stelt ‘Black Widow’ een jaar uit, waardoor ook alle andere Marvel-films naar achter schuiven MVO

24 september 2020

12u11

Bron: Hollywood Reporter/The Verge 6 Film Disney heeft beslist om hun eerstvolgende grote blockbusters, zoals ‘Black Widow’ en ‘West Side Story’, naar volgend jaar op te schuiven. Dat komt omdat de bioscopen wereldwijd nog niet genoeg volk trekken om goede box office-resultaten op te leveren. Vooral voor Marvel-fans is dat jammer, want dat betekent dat ook alle andere films in de reeks uitgesteld worden.

Normaal gezien zou ‘Black Widow’ als sinds maart in onze zalen spelen, maar vanwege de crisis werd de Marvel-film uitgesteld naar november. Nu heeft overkoepelend bedrijf Disney beslist dat ‘Black Widow’ pas in mei 2021 te zien zal zijn. Dat maakt 2020 de eerste keer sinds 2009 dat er een heel jaar geen nieuwe Marvel-film uitkomt.

Dat heeft gevolgen voor de rest van het Marvel Cinematic Universe: het collectief van films die allemaal door een bepaalde tijdlijn aan elkaar verbonden zijn. Omdat ‘Black Widow’ wordt uitgesteld, zal de prent over de Chinese superheld Shang-Chi worden uitgesteld van mei naar juli 2021. ‘The Eternals’, een film waarin Angelina Jolie zich bij een team van helden voegt, wordt uitgesteld van februari naar november.

Nog meer stoelendans

Naast de Marvel-reeks worden er ook andere films in de rondte geschoven. Ook musical ‘West Side Story’ en actiefilm ‘The King’s Men’ worden uitgesteld tot volgend jaar.

De enige Disneyfilms die we dit jaar nog wél te zien krijgen zijn de Pixar-productie ‘Soul’, die rond november zal verschijnen, en de Poirot-thriller ‘Death On The Nile’, in oktober.

Disney+

De beslissing komt er verrassend genoeg nadat blockbuster ‘Mulan’ een rechtstreekse release kreeg op Disney+, het nieuwe streamingplatform van de studio. Hoewel er aanvankelijk werd gevreesd voor grote verliezen, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf dat Disney “erg tevreden is” over de opbrengst van ‘Mulan’. Wie de prent wil zien voor december moet daar namelijk 22 euro voor betalen. Een deal die duidelijk aanslaat. Maar gezien er alsnog volop geschoven wordt met de data van volgende grote titels, kan er blijkbaar nog altijd niets tippen aan een klassieke bioscooprelease.