Disney sluit 10-jarige deal met beroemde Britse Pinewood Studio

08 september 2019

16u05

Bron: ANP 0 Film Disney heeft een deal gesloten met de Britse filmstudio Pinewood over de huur van bijna alle sets en productieaccommodaties, dat melden diverse Britse en Amerikaanse media zondag.

Met het tekenen van de nieuwe overeenkomst krijgt ‘The House of Mouse’ tien jaar lang beschikking over alle sets en filmstudio’s op het terrein, op een paar tv-studio’s na. Pinewood is blij met de deal. “Disney heeft hier in het verleden al geweldige films gemaakt en het feit dat ze er nog zo veel meer willen gaan maken is een bewijs van zowel de kwaliteit van de infrastructuur rondom de studio als die van de Britse filmindustrie in het algemeen”, aldus Pinewood Group-voorzitter Paul Golding in een statement.

Pinewood Studio was niet alleen het decor van een aantal recente Disney-films als ‘Mary Poppins Returns’, ‘Star Wars: The Force Awakens’ en ‘Avengers: Age of Ultron’. Ook is de studio bekend als opnamelocatie van de 'James Bond’-films.