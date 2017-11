Disney rijft dit jaar opnieuw miljarden binnen, en het beste moet nog komen DBJ

22u04

Bron: ANP 0 AP Johnny Depp Film Studio Disney is dankzij de hits Thor: Ragnarok en de nieuwe Pixar-animatie Coco ook dit jaar over de 5 miljard dollar opbrengst heen gegaan. Het is hiermee de eerste filmstudio in de geschiedenis die dit drie jaar achter elkaar presteert, aldus de Amerikaanse vakbladen.

Disney heeft een topjaar dankzij megahits als Star Wars Rogue One, Beauty and the Beast, Pirates of the Caribbean 5, Guardians of the Galaxy 2 en Thor: Ragnarok.

Het succes van Disney in 2017 is nog niet ten einde. Half december gaat de nieuwe Star Wars-film The Last Jedi in première. De verwachting is dat ook dit achtste deel in de serie alle records gaat breken.

De animatiefilm Coco, van de makers van Finding Nemo en Toy Story 3, vertelt over een jongetje dat naar het dodenrijk afreist om zijn grote held, volkszanger Ernesto de la Cruz, te ontmoeten. De film werd door de critici zeer enthousiast ontvangen.