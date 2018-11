Disney-prinsessen samen op de rode loper voor ‘Ralph Breaks The Internet’ KD

07 november 2018

10u25 0 Film In Amerika is de film ‘Ralph Breaks The Internet’ in première gegaan. De stemactrices van de Disney-prinsessen poseerden samen op de rode loper.

De scène waarin alle prinsessen samen te zien zijn, behoort nu al tot het collectief geheugen. De teaser werd eerder dit jaar op het internet gedropt en zorgde voor een vloedgolf aan reacties op sociale media. De foto waarop de stemactrices samen te zien zijn, heeft nu hetzelfde effect. Al treuren sommige fans wel om het feit dat niet iedereen op de foto staat. Anika Noni Rose (Tiana uit ‘De prinses en de kikker’), Kelly Macdonald (Merida uit de film ‘Brave’) en ‘Frozen’-stemmen Kristen Bell (Anna) en Idina Menzel (Elsa) waren niet aanwezig.

Heel wat van de stemactrices verzorgden ook de stem van ‘hun’ prinses in de originele Disneyfilm. Enkel Sneeuwwitje, Assepoester en Doornroosje hebben in het vervolg op ‘Wreck It Ralph’ een andere stemactrice gekregen. Mary Costa, de originele stem van Doornroosje is ondertussen 88 jaar oud. Adriana Caselotti (Sneeuwwitje) en Ilene Woods (Assepoester) overleden respectievelijk in 1997 en 2010.

‘Ralph Breaks The Internet’ loopt vanaf 12 december ook bij ons in de zalen.

