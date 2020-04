Disney Plus komt met nieuwe ‘The Simpsons’-kortfilm MVO

09 april 2020

15u40

Bron: ANP 0 Film Disney Plus lanceert vrijdag 10 april een nieuwe korte animatiefilm over ‘The Simpsons’. Geestelijk vader Matt Groening maakte het nieuws donderdag bekend op Instagram.

‘Play Date with Destiny’ vertelt over baby Maggie. Haar leven neemt een verrassende wending na een onverwachte ontmoeting tijdens een bezoekje aan de speeltuin in het park.

Het is niet de eerste korte film van ‘The Simpsons’ waarin Maggie de hoofdrol speelt. Voor de bioscooptitel Ice Age: Continental Drift zat al de animatiefilm ‘The Longest Daycare’, die werd genomineerd voor een Oscar.

De meeste seizoenen van ‘The Simpsons’ zijn al te vinden op Disney Plus. Sinds de lancering in november namen 50 miljoen mensen een abonnement op de streamingdienst. In ons land wordt de zender vanaf deze zomer beschikbaar.