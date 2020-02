Disney Pixar toont eerste LGBT-personage in film 'Onward’ MVO

22 februari 2020

09u31

Bron: ANP 0 Film Disney en Pixar pakken uit met hun nieuwe animatiefilm ‘Onward’. Daarin zal voor het eerst een LGBT-personage verschijnen. Het gaat om een lesbische cycloop die als politieagente werkt. Actrice Lena Waithe zal haar stem inspreken.

“Het is een moderne fantasiewereld en daarin willen we ook een representatie zijn van de moderne samenleving,” zegt regisseur Dan Scanlon over het nieuwe personage. Er kwamen nooit eerder LGBT-personages voor in Disneyfilms. Marvel, waarvan Disney eigenaar is, bevestigde vorig jaar wel dat het personage Valkyrie, gespeeld door Tessa Thompson, lesbisch was. Daar was in de vorige prenten nog niets van te zien, maar in de toekomst belooft Disney dat daar verandering in zal komen. Ook in de Marvel-film ‘The Eternals’ zal er een homokoppel te zien zijn.

‘Onward’ gaat over een wereld waarin magische wezens zoals tovenaars en eenhoorns hun magie kwijt zijn. Chris Pratt en Tom Holland, die ook al samen te zien waren in de Marvel-franchise, vertolken de hoofdrollen.

Bekijk ook: Trailer, de Vlaamse stemmencast van ‘Onward’