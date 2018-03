Disney overweegt om Elsa in Frozen 2 een relatie te geven... met een vrouw TK

02 maart 2018

14u03

Bron: Time.com 2 Film Dat Frozen een ongekend succes was toen de film in 2013 uitkwam, hoeven we je niet te vertellen. Een vervolg kon dan ook niet uitblijven, en de tweede prent staat voorlopig gepland voor november 2019. Opmerkelijk: daarin zou Elsa wel eens het eerste lesbische Disneypersonage kunnen worden.

Dat het internet graag een holebiprinses wil, werd in 2016 al duidelijk. Toen dook de hashtag #GiveElsaAGirlfriend voor het eerst op. Nu heeft Disney ook indirect bevestigd dat de verhaallijn een optie is. Jennifer Lee - regisseur van Frozen en schrijfster van 'Let It Go' - verklapte in een interview met Huffington Post dat een lesbische Elsa overwogen wordt. "We hebben er veel gesprekken over", klinkt het. "Ik vind het geweldig dat heel wat mensen meedenken over de film. Elsa is een prachtig personage dat heel veel mensen aanspreekt. We zijn ons bewust van de vraag naar diversiteit, en we overwegen het."

Dat is lang geen bevestiging, maar het is alvast heel bemoedigend. Lee benadrukt echter ook dat veel afhangt van het plot van de tweede Frozen-film. "Ik schrijf altijd van het personage uit. Elsa vertelt me zo bijna zelf wie ze is en wat ze in het leven wil doen. We zullen zien waar we uitkomen." Actrice Idina Menzel, die de stem van Elsa vertolkt, ziet het alvast helemaal zitten. Zij liet in 2016 al weten dat Elsa wel een vriendinnetje verdient.

Just do the thing already Disney, god damn. Give us some joy. You will still make a trillion dollars. #GiveElsaAGirlfriend #FinnPoe https://t.co/iXlU64g16P Morgan M.(@ morganameridius) link

Raise your hand if you want Elsa to have a girlfriend ✋✋#Disney #GiveElsaAGirlfriend #frozen @Disney https://t.co/xB2A7B2vxe It Gets Better(@ ItGetsBetter) link

Bruh if this happens I will be trampling children down to see this on opening night #GiveElsaAGirlfriend https://t.co/Puc1FOWggQ President Petty(@ petterpettygrew) link