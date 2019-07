Disney overweegt live action-remake van razendpopulaire ‘The Nightmare Before Christmas’ MVO

03 juli 2019

13u46 0 Film Na ‘Aladdin’, ‘Dumbo’ en ‘The Lion King’ denkt Disney erover om één van hun meest succesvolle films, ‘The Nightmare Before Christmas’, ook om te zetten naar het live action-format. De prent doet het al jarenlang goed bij zowel een jong als een ouder publiek, en het thema wordt nog jaarlijks gebruikt in al hun pretparken.

Akkoord, het is niet de meest originele zet van de studio om oude successen in een nieuw jasje te steken, maar het wérkt wel. Alle remakes die Disney tot nu toe uitbracht waren een grote hit in de box office. Geen wonder dat ‘The Nightmare Before Christmas’, een film uit 1993 die vandaag nog even geliefd is als toen, er nu bij in het rijtje komt te staan.

‘The Nightmare’ is een vreemde eend in de buit wat de Disney-remakes betreft, want er is sprake van een eerder duistere sfeer, die ontbreekt in andere klassiekers. Het is immers ook geen tekenfilm. Hij werd gemaakt met de stop-motion-techniek, wat de film het typische, gekke effect geeft. Grappig detail: technisch gezien ís de film dus ook al een live action-productie. Maar het gerucht gaat dat er deze keer echte acteurs gebruikt zouden worden.

Een geslaagde remake zou de studio veel lof bezorgen, maar langs de andere kant ook veel kritiek als ze het origineel geen eer aandoen.

Tim Burton

Het verhaal werd geschreven door Tim Burton (die de film trouwens niét regisseerde, dat was Henry Selick): Jack Skellington (Danny Elfman), de koning van Halloweenstad, ontdekt de feestdag Kerstmis. Hij begrijpt echter niet waar het allemaal om draait en is ervan overtuigd dat hij de kerstperiode véél beter kan organiseren. Daar faalt hij natuurlijk grandioos in. Zijn goede vriendin, Sally de lappenpop (Catherine O’Hara), vindt hem echter leuk vanwege de talenten die hij wél heeft, maar nooit in zichzelf heeft gezien. Tussen de lijntjes - en de vele leuke liedjes - door, is het zowel een grappig, emotioneel en leerrijk verhaal.

Volgens bronnen bij de studio zou Tim Burton dit keer wél de eerste keus voor de regie zijn, gezien hij goede banden heeft met Disney. Hij regisseerde ook al de live action-versies van ‘Alice In Wonderland’ en ‘Dumbo’.