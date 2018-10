Disney moet ‘Star Wars’-grap uit ‘Wreck it Ralph 2’ schrappen KD

22 oktober 2018

20u32

Bron: The Hollywood Reporter 0 Film Regisseur Rich Moore (55) heeft een Star Wars-grap uit zijn nieuwe film ‘Ralph Breaks the Internet’ moeten halen omdat producent Lucasfilm niet instemde met het 'misbruik' van het personage Kylo Ren. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Het personage speelt een grote rol in de nieuwste Star Wars-trilogie. In ‘The Last Jedi’ wordt Kylo Ren verder aangetrokken tot de ‘dark side'. Maar volgens veel critici, en ook regisseur Rian Johnson, was Kylo Ren in deze film een worstelende tiener die naar zijn plek en zijn rol in het leven zocht.

In ‘Ralph Breaks the Internet’ zou Kylo Ren als een verwend kind worden afgebeeld. “Maar Lucasfilm wilde niet dat hun schurk op die manier werd geportretteerd", vertelt regisseur Rich Moore. Resultaat: het desbetreffende stuk wordt uit de film geknipt.

Disney-prinsessen

De film zit overigens vol met kleine grapjes, knipogen en verwijzingen naar andere bekende films en tekenfilms. Een van de hoogtepunten in de trailer is de scène waarin alle Disney-prinsessen in beeld komen. Zij steken in het vervolg op ‘Wreck-It Ralph’ de draak met hun eigen films. Deze grap werd op sociale media juichend onthaald.

