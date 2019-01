Disney maakt ook live action-versie van ‘De Klokkenluider van Notre Dame’ MVO

17 januari 2019

10u22 0 Film Disney gaat een live action-versie van de animatiefilm ‘The Hunchback of Notre Dame’ maken, in het Nederlands beter bekend als ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’.

De film uit 1996 was losjes gebaseerd op het beroemde boek van Victor Hugo over een gebochelde die in de middeleeuwen in de Notre Dame in Parijs woont. Alan Menken en Stephen Schwartz, die ook de muziek maakten voor de animatiefilm, zijn verantwoordelijk voor de soundtrack.

Sinds het grote succes van de live action-versie van ‘The Jungle Book’ is Disney bezig met het maken van nieuwe versies van een groot aantal animatieklassiekers. Het komende halfjaar komen er drie live action-versies uit: ‘Dumbo’, ‘The Lion King’ (met Beyoncé in een van de hoofdrollen) en ‘Aladdin’.