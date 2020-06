Disney maakt musical over Lionel Richie SDE

10 juni 2020

13u46

Bron: Variety 0 Film Walt Disney Studio's is druk bezig met het maken van een musical gebaseerd op de vele hits die Lionel Richie (70) op zijn naam heeft staan. Dat meldt Variety.

Het project heet voorlopig ‘All Night Long’ en zit nog in de opstartfase. De plannen zijn alvast veelbelovend. Lionel zelf en zijn manager Bruce Eskowitz produceren het project, samen met een aantal andere uitvoerend producenten. Pete Chiarelli, als schrijver onder meer bekend van ‘Crazy Rich Asians’ en ‘The Proposal’, is momenteel druk met het schrijven van het script.

Richie, een van Amerika's bekendste en geliefdste zangers, verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen albums. Hij won vier Grammy's en werd drie keer genomineerd voor een Oscar voor Best Original Song, waarvan hij de nominatie in 1986 verzilverde met zijn nummer ‘Say You Say Me’ voor de film ‘White Nights’.