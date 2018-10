Disney maakt live action-remake van 'Lilo & Stitch' TK

03 oktober 2018

22u06

Bron: ANP 5 Film Disney gaat opnieuw een live action-film maken van een oude animatiefilm. Dit keer is 'Lilo & Stitch' aan de beurt, meldt The Hollywood Reporter.

'Lilo & Stitch' kwam in 2002 uit en gaat over het meisje Lilo, dieop Hawaï bevriend raakt met een buitenaards wezentje (Stitch). De tekenfilm was geen enorm succes voor Disney, maar dat weerhoudt de filmstudio er niet van om de film onder handen te nemen. Dezelfde twee producers zijn aangesteld die momenteel aan een nieuwe versie van 'Aladdin' werken.

Eerder kwamen er al live action-versies uit van onder meer 'Cinderella', 'The Jungle Book' en 'Beauty and the Beast'. Naast 'Aladdin' wordt momenteel gewerkt aan 'Dumbo', 'The Lion King' en 'Mulan'.