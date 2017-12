Disney lanceert sprookjesachtige trailer van ‘De Notenkraker’ Koen Van De Sype

Disney heeft de allereerste trailer vrijgegeven van ‘The Nutcracker and the Four Realms’. De verfilming van het wereldberoemde ballet van Tchaikovsky komt eind oktober volgend jaar in de zalen en belooft een kleurrijk en sprookjesachtig spektakel te worden. Het is van de hand van dezelfde studio die ‘The Beauty and the Beast’ en ‘Jungle Book’ verfilmden. Op de eerste beelden zijn ook de Britse actrices Keira Knightley en Helen Mirren te zien, die allebei een glansrol hebben in de nieuwe prent.

