Disney laat eerste magische trailer van 'Mulan' los

05 december 2019

15u44

Bron: Disney

Disney is nog steeds druk in de weer met alle live-action remakes. Eerst was er ‘Dumbo’, ‘Aladdin’ en ‘The Lion King’, volgend jaar verschijnt ‘Mulan’. Het ‘huis van de muis’ heeft zopas de eerste beelden van de nieuwe prent voorgesteld. En het moet gezegd: de legende van ‘Mulan’ komt nu pas écht tot leven!