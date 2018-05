Disney hint nieuwe franchise na het einde van 'Avengers' TC

12 mei 2018

12u00 0 Film De CEO van Disney, Bob Iger, heeft gehint dat er na de vierde 'Avengers'-film een nieuwe franchise zal worden gelanceerd. "Dat worden de Marvel-films die ons in een nieuw tijdperk zullen brengen", klinkt het. Wat die nieuwe franchise dan wel zal worden? Iets met Avengers en X-Men, zo wordt voorspeld.

Met 'Infinity War' werd het begin van het einde ingezet. Na het vervolg op deze film, de vierde 'Avengers'-film die volgend jaar zal uitkomen, wordt een tijdperk van Marvel-films afgesloten. En dat is voor Disney, de eigenaar van Marvel, het sein om aan een geheel nieuw tijdperk te beginnen. "Een nieuwe franchise die de Marvel-films nog een stapje verder zal brengen", voorspelt CEO Bob Iger. Hoe hij dat precies ziet, wil hij nog niet verklappen. "Maar de fans gaan het absoluut opwindend vinden", klinkt het. Die diehard-fans menen toch al te weten wat men bij Disney van plan is. "Net zoals in de strips zullen de Avengers het tegen de X-Men gaan opnemen", klinkt het. "Sinds Disney concurrent Fox overnam, is het ook eigenaar geworden van de X-men. En kunnen ze die dus bij de Avengers introduceren."

Nieuwe X-Men

Bij Disney wordt dit alvast niet tegengesproken. En dus zullen de Avengers van de toekomst (Spider-Man, Captain Marvel, Dr Strange, Black Panther, Ant-Man...) te zien zijn naast vermoedelijk gloednieuwe X-Men. "Veel van de contracten van acteurs uit de 'X-men' films lopen af. Of ze zijn verbonden aan andere studio's waardoor ze niet voor Disney kunnen werken. Dus het is niet ondenkbaar dat we nieuwe acteurs krijgen die personages als Wolverine, Magneto, professor Xavier of Storm zullen spelen.'