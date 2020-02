Disney+ heeft al 29 miljoen betalende gebruikers LV

05 februari 2020

10u30

Bron: ANP 0 Film Een kleine 29 miljoen huishoudens wereldwijd hebben een abonnement op streamingservice Disney+. Dat maakte Disney-ceo Bob Iger dinsdag bekend tijdens een gesprek met investeerders.

Disney+ ging op 12 november van start in de VS, Canada en Nederland. Een week later werd de streamingservice gelanceerd in Australië en Nieuw-Zeeland. Komende maand komen daar acht Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, bij. Met nu al 29 miljoen betalende gebruikers, maakt de dienst een mooie start. Ter vergelijking: Netflix heeft wereldwijd zo'n 167 abonnees. Disney rekent op 60 tot 90 miljoen abonnees over vijf jaar.

Tijdens het gesprek maakte Iger ook de releasedata bekend van de twee Marvel-series die de streamer uit gaat brengen. ‘The Falcon And The Winter Soldier’ komt uit in augustus, in oktober volgt ‘WandaVision’. Star Wars-serie ‘The Mandalorian’ keert in oktober terug voor een tweede seizoen.

Het nieuwe videostreamingplatform van Disney is trouwens pas in de zomer van dit jaar beschikbaar in België. Eerst was er nog sprake van dat de zender in mei al gelanceerd zou worden in ons land.