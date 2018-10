Disney geeft eerste beelden van nieuwe 'Aladdin' vrij MVO

12 oktober 2018

14u22 1 Film Het is zover! De eerste beelden van de nieuwe 'Aladdin'-remake zijn er. Disney liet de trailer vandaag los op het internet.

De studio is volop bezig met het uitbrengen van live-action-versies van oude klassiekers. Onder andere 'Cinderella', 'The Jungle Book' en 'Beauty And The Beast' gingen 'Aladdin' al voor. Binnenkort mogen we ook 'Dumbo', 'Lilo & Stitch' en 'Mulan' verwachten.

