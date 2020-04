Disney-films ‘Mulan’, ‘Black Widow’ en meer krijgen nieuwe releasedata LOV

06 april 2020

13u19 2 Film Door de greep van het coronavirus moest Disney noodgedwongen heel wat filmreleases afgelasten, ook grote prenten zoals ‘Mulan’, waar het publiek al lang op wacht. Nu heeft de filmstudio een nieuwe planning opgesteld voor alle films, en sommige fans zullen nog wel tot een jaar moeten wachten op hun favoriete film.

Wereldwijd sloten heel wat bioscopen de deuren, en dus zagen heel wat filmstudio’s zich gedwongen om hun nieuwe films uit te stellen naar een latere datum. In het geval van Disney zaten daar heel wat grote titels bij, waarvoor het schema grondig moesten worden herbekeken.

Fans van ‘Mulan’ zouden normaal deze week al kunnen kijken naar de live-action remake, maar daar zullen ze nog een tikkeltje langer op moeten wachten. Voorlopig staat de release op 24 juli 2020 gepland. Daarvoor moest dan weer ‘Jungle Cruise’ wijken, met Dwayne Johnson en Emily Blunt in de hoofdrol. Wie uitkeek naar die prent, moet maar liefst een jaar langer wachten, tot 30 juli 2021.

Het geduld van ‘Indiana Jones’-fans wordt pas echt op de proef gesteld. Waar de release van de vijfde film normaal voor de zomer van 2021 zou zijn, is die nu verplaatst naar 2022.

Marvel

De films uit het Marvel-universum krijgen ook een nieuw plaatsje. ‘Black Widow’, met Scarlett Johansson, zal vanaf 6 november 2020 in de bioscoopzalen te zien zijn. Ook die datum was eigenlijk gereserveerd voor een andere film. Daardoor zal ‘The Eternals’ nu pas het daglicht zien op 12 februari 2021. De tweede ‘Doctor Strange’-film krijgt een plaatsje op 5 november 2021. Als we naar 2022 kijken, zien we nog ‘Thor: Love and Thunder’ op 28 februari en ‘Black Panther 2' op 8 mei. Tenslotte is er nog ‘Captain Marvel 2', die verrassend genoeg twee weken werd vervroegd naar 8 juli 2022.