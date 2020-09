Disney en Pixar aangeklaagd om stuntman uit ‘Toy Story 4' SDE

23 september 2020

09u49

Bron: TMZ/ANP 0 Film Het bedrijf K&K Promotions heeft onder meer Disney en Pixar aangeklaagd om het personage Duke Caboom uit ‘Toy Story 4' (2019). De organisatie vindt dat hij een kopie is van de Amerikaanse stuntman Evel Knievel, voor wiens rechten zij verantwoordelijk zijn.

Volgens K&K Promotions is de stijl van het geanimeerde personage, ingesproken door Keanu Reeves, duidelijk afgekeken van Evel Knievel, een bekende Canadese stuntman die in 2007 overleed. Ook een van zijn beroemde stunts wordt in de animatiefilm nagedaan, is te lezen in juridische documenten die TMZ in handen heeft. Daar hadden Disney en Pixar geen toestemming voor verkregen van K&K Promotions, klinkt het.

Disney en Pixar verdienden niet alleen geld met ‘Toy Story 4', maar ook met speelgoed van Duke Caboom, aldus het bedrijf. Ze eisen een fikse schadevergoeding.