Disney dropt eerste nummer uit de soundtrack van ‘Frozen 2', met Panic! At The Disco als verrassende vervanger voor Elsa MVO

05 november 2019

07u24 5 Film Het eerste nummer op de soundtrack van ‘Frozen 2' is - zeer leuk klinkend - bewijs dat Disney meer dan ooit af wil stappen van het hokjesdenken waar ze soms van beschuldigd worden. Niet alleen schakelen ze onverwachte artiesten in, zoals Weezer en Panic! At The Disco, die vooral bekend zijn van het rockgenre, maar ze gaven de nieuwe song van hoofdpersonage Elsa ook aan een man.

Niet zomaar eentje, want het gaat om ‘High Hopes’-zanger Brendon Urie (beter bekend als Panic! At The Disco), misschien wel één van de enige personen die met zijn stembereik van vier octaven in staat was om in de schoenen van Idina Menzel te stappen. Zij is een populaire musicalactrice, die in alle ‘Frozen’-films de stem van koningin Elsa verzorgt.

Het vrijgegeven nummer krijgt de titel ‘Into The Unknown’ mee, en verhaalt over Elsa’s innerlijke strijd tijdens deze vervolgfilm. Of het liedje even populair zal worden als het beroemende én inmiddels ook beruchte ‘Let It Go’ uit de eerste prent, moet nog blijken.

Just Announced: Kacey Musgraves, Panic! At The Disco, and Weezer are performing brand-new songs from Disney’s #Frozen2. 🎨: @aracelymunoz_ pic.twitter.com/DFbGmvlWUv Disney's Frozen 2(@ DisneyFrozen) link