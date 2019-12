Disney domineerde 2019: dit waren de 10 meest succesvolle films van het jaar MVO

27 december 2019

12u08 1 Film Het waren fijne feestdagen bij de Walt Disney Studio’s. Aan het eind van het jaar kunnen ze vaststellen dat ze maar liefst zeven van de tien meest succesvolle films uit 2019 hebben uitgebracht, en dat worden er binnenkort waarschijnlijk zelfs acht. Knap werk, zelfs voor één van de grootste filmproducenten ter wereld. Het is er eerste keer ooit dat Disney z’n succes kent op deze schaal.

Het was zonder twijfel een recordjaar voor de studio. Niet alleen kwam hun alom bekende Marvel-saga vol superhelden tot een episch einde, ze kwamen ook op de proppen met een remake van hun meest geliefde klassieker: ‘The Lion King’. De hype rond beide prenten resulteerde in een mooie eerste en tweede plaats op de wereldwijde box office ranglijst. ‘Avengers: Endgame’ werd trouwens meteen de meest opbrengende film in de geschiedenis. Zo kaapte Disney het wereldrecord weg van ‘Avatar’, die tien jaar lang de eerste plaats inpalmde.

Disney heeft na de aankoop van Marvel Studio’s, Lucasfilm (‘Star Wars’) en 20th Century Fox dan ook bíjna een monopolie op moderne cinema, en dat blijft ook merkbaar aan de rest van de top 10...

Succes leidde tot ruzie

Vlak daaronder op drie zien we ‘Spider-Man: Far From Home’, een projectje dat Disney deelt met Sony Pictures, gezien Spider-Man zowat de enige Marvel-held is die Disney niét exclusief mag beheren. Het leek er even op dat ‘Far From Home’ einde verhaal was voor Spider-Man in het Marvel Cinematic Universe, gezien het hallucinante bedrag dat de film opleverde leidde tot gekibbel tussen de twee studio’s. Sony hongerde naar meer sponsoring van Disney, die laatste was echter niet van plan om ook maar een euro te veel uit handen te geven. Acteur Tom Holland, die al vijf films lang enthousiast de blauw/rode-spandex aantrekt, wist de twee partijen uiteindelijk te verzoenen.

Controverse doet kijken

Onder Spidey vinden we zijn collega ‘Captain Marvel’, even gehyped als controversieel omdat Disney voor het eerst een vrouwelijke superheld naar voor schoof in haar eigen film. Daar bovenop werd ze nog eens in de markt gezet als ‘de machtigste superheld van de hele bende’. De ophef rond de film weerhield kijkers er niet van om massaal naar de bioscoop te trekken. “Dit was het eerste jaar dat ik in Disneyland meer meisjes verkleed zag als superheld dan als prinses”, schrijft een fan op Twitter. “Indrukwekkend.”

Wanneer vervolgfilms wél scoren

Nog meer girlpower vinden we in ‘Frozen 2'. Zusjes Anna en Elsa werkten zich in geen tijd een weg naar de top (de film speelt slechts enkele weken in de zalen) en zullen waarschijnlijk nog enkele plaatsjes stijgen voor het jaar om is.

Op de zesde plaats komt ‘Toy Story 4' binnen, de laatste film in de ‘Toy Story’-reeks van Pixar. Hoewel vervolgfilms een reputatie hebben om slechter te zijn dan het origineel, bewijzen zowel ‘Frozen’ en ‘Toy Story’ dat het ook anders kan. Beide prenten kregen zeer lovende kritiek, zowel van critici als het grote publiek. Het aantal verkochte tickets weerspiegelt dat.

Tot slot vinden we in de recordcollectie van Disney de live action-remake van ‘Aladdin’ terug. Met een wereldster als Will Smith op de poster was die goed voor een achtste plaats in het wereldwijde box office.

Vreemde eenden in de buit

Op plaats zeven, negen en tien vinden we de drie vreemde eendjes van de bende: ‘Joker’, ‘Hobbs & Shaw’ en ‘Ne Zha Zhi Mo Tong Jiang Shi’, respectievelijk van Warner Bros., Universal Studio’s en Beijing Enlight Pictures.

‘Joker’ was het goudhaantje van Warner Bros., die met de stripboekenfranchise van DC rechtstreeks in concurrentie staat met Disney’s Marvel. Het was meteen ook één van de grootste verrassingen van het jaar. Het is één van de eerste superheldenfilms die serieus besproken werd naar aanloop van de Oscars, dankzij de acteerprestaties van hoofdrol Joaquin Phoenix. ‘Hobbs & Shaw’ van dan weer een langverwachte vervolgfilm in de geliefde ‘Fast & Furious’-reeks, daar was het succes dus niet compleet onverwacht.

Voor de film op de laatste plek, een populaire prent uit Azië, hebben we al meteen slecht nieuws. Het is namelijk erg onwaarschijnlijk dat de film nog in de top 10 zal staan wanneer 2020 aanbreekt. Met sterke spelers zoals ‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’ en ‘Jumanji: The Next Level’ die nog maar pas op het kijkpubliek zijn losgelaten, is het zeker dat één of zelfs twee van die films nog haasje over zullen doen.

Pas op voor ‘Star Wars’

Van ‘The Rise Of Skywalker’ - trouwens net als ‘Avengers: Endgame’ alweer een afsluiter van een lange filmreeks - verwacht men zelfs een opbrengst die boven de 1,13 miljard ligt. Daarmee zou de film hoger dan ‘Spider-Man’ in de rangschikking komen te staan, en uiteindelijk op de derde plaats eindigen. ‘Star Wars’ staat op het moment van schrijven op de dertiende plek, met een opbrengst van 517.109.392 dollar, ofwel 464.214.272 euro.

DE MEEST SUCCESVOLLE FILMS VAN 2019 IN CIJFERS

1. ‘Avengers: Endgame’ - 2.797.800.564 dollar (2.520.930.220 euro)

2. ‘The Lion King’ - 1.656.405.082 dollar (1.492.089.697 euro)

3. ‘Spider-Man: Far From Home’ - 1.131.927.996 dollar (1.019.980.317 euro), op deze positie vinden we waarschijnlijk ‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’ terug binnen enkele weken.

4. ‘Captain Marvel’ - 1.128.274.794 dollar (1.016.688.416 euro)

5. ‘Frozen 2' - 1.116.449.034 dollar (1.002.459.587 euro)

6. ‘Toy Story 4' - 1.073.394.593 dollar (967.021.188 euro)

7. ‘Joker’ - 1.059.735.374 dollar (954.715.598 euro)

8. ‘Aladdin’ - 1.050.693.953 dollar (946.647.828 euro)

9. ‘Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’ - 758.910.100 dollar (683.708.939 euro)

10. ‘Ne Zha Zhi Mo Tong Jiang Shi’ - 700.547.754 dollar (631.129.776 euro), deze laatste wordt naar alle waarschijnlijkheid nog uit de top 10 gestoten vanwege het succes van ‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’.

