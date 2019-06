Disney deelt nieuwe trailer ‘Frozen 2' SPS

11 juni 2019

14u49

Bron: ANP 66 Film Fans hebben vandaag eindelijk nieuwe beelden gekregen van Frozen 2. Het is de eerste lange trailer die Disney heeft gedeeld van het langverwachte vervolg op de meest succesvolle animatiefilm ooit.

In de trailer is te zien dat Elsa probeert te achterhalen hoe ze aan haar magische krachten komt. Samen met zus Anna, Kristoff en sneeuwpop Olaf trotseert ze weer en wind tijdens haar ontdekkingsreis.

Frozen verscheen in 2013 en werd overladen met prijzen, waaronder twee Oscars. De Disneyfilm bracht wereldwijd ruim 1,2 miljard dollar op. Nooit eerder was een animatiefilm zo succesvol.

Het vervolg draait vanaf november in de bioscoop.