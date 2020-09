Disney cast voor het eerst zwarte actrice als Tinkerbell in ‘Peter Pan’ BDB

26 september 2020

08u51

Bron: ANP 0 Film Yara Shahidi (20) gaat de rol van Tinkerbell spelen in de live-actionversie van ‘Peter Pan’. Het is voor het eerst dat de rol van het elfje wordt vertolkt door een zwarte actrice. Dat meldt Deadline.

Shahidi, onder meer bekend van de sitcom ‘Grown-ish’, voegt zich bij onder andere Jude Law, die in de huid kruipt van Captain Hook. Nieuwkomers Alexander Molony en Ever Anderson spelen de titelrollen in ‘Peter Pan & Wendy’.

Disney streeft naar meer diversiteit in zijn films. Zo werd eerder al bekend dat Halle Bailey de zeemeermin zal spelen in de live-actionfilm ‘The Little Mermaid’.