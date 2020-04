Disney cast eerste ‘levende' prins met donkere huidskleur SDE

24 april 2020

15u19

Bron: CNN 0 Film Disney wordt steeds diverser. Nadat eerder al bekend raakte dat de Kleine Zeemeermin door een Afro-Amerikaanse actrice gespeeld zal worden, kondigt ‘het huis van de muis’ nu aan dat ook voor het eerst een prins in een live-actionfilm een donkere huidskleur zal krijgen.

Niles Fitch (18) is de gelukkige. De jonge acteur, die eerder al te zien was in ‘This Is Us’, zal Prins Tuma vertolken in de nieuwe Disney-film ‘Secret Society of Second-Born Royals’. De film, die deze zomer op de streamingdienst Disney+ te zien zal zijn, gaat over prinses Sam, die in het koninkrijk van Illyria woont. Ze leeft constant in de schaduw van haar oudere zus, prinses Eleanor, die troonopvolgster is. Maar Sam heeft superkrachten en vormt - samen met enkele andere royals die als tweede geboren werden - een geheim genootschap. De egoïstische en charismatische prins Tuma, het personage van Niles, maakt daar ook deel van uit.

Lees ook:

Nieuwe ‘donkere’ kleine zeemeermin wordt overladen met kritiek: “Je zal nooit Ariel zijn”