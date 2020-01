Disney brengt nieuwe kortfilms rond ‘Toy Story’-personages uit LV

27 januari 2020

13u18

Bron: Cinemablend 1 Film De ‘Toy Story’-franchise kreeg in 2019 eindelijk een vierde film, die waarschijnlijk ook de laatste zal zijn. Maar dat betekent niet dat het verhaal van de personages klaar is, want Disney en Pixar werken aan enkele nieuwe kortfilms.

Het porseleinen poppetje Bo Peep, onderdeel van een tafellamp, was niet te zien in de derde film, maar in ‘Toy Story 4' maakte het personage na 20 jaar afwezigheid haar terugkeer. Wat er in de tussentijd met Bo - en haar schaapjes - gebeurd is, werd nooit echt duidelijk. Tot nu, want Disney werkt aan een kortfilm, ‘Lamp Life’, waarin we de avonturen van het personage te zien zullen krijgen. In de trailer wordt duidelijk dat Bo geen makkelijke tijden heeft beleefd.

Maar ook het immens populaire en nieuwe personage, Forky, krijgt een vervolg. Animatiestudio Pixar kreeg de opdracht om een serie te maken waarin Forky grote levensvragen stelt en daar een antwoord op tracht te vinden.

‘Lamp Life' is al vanaf 31 januari te zien op Disney+. Op ‘Forky Asks a Question' is het nog iets langer wachten tot november.