Disney blijft klassiekers nieuw leven inblazen: dit zijn de 21 (!) volgende releases MVO

18 januari 2019

14u29 0 Film Disney heeft een nieuwe goudmijn ontdekt: live action-remakes van tekenfilmklassiekers. We zagen ‘Cinderella’, ‘The Jungle Book’ en ‘Beauty And The Beast’ al in een nieuw jasje, maar er zijn nog maar liefst 21 (!) andere films op komst! Wij zetten ze - en alles dat je over hen moet weten - even voor je op een rijtje.

1. ‘Dumbo’

De eerstvolgende Disney live action-film wordt ‘Dumbo’, onder regie van Tim Burton. Hij stond trouwens ook in voor de live action-films van ‘Alice In Wonderland’. Het duurt niet zo lang meer voor we ‘Dumbo’ kunnen bekijken, want vanaf 27 maart 2019 is het vliegende olifantje al te zien in de Belgische zalen. Het origineel verscheen in 1941.

Leuk weetje: er werd geen enkele échte olifant gebruikt tijdens het maken van de film. Enkel een mix tussen CGI-computertechnologie en acteurs. Onder hen zien we onder andere Collin Farrell, Danny DeVito en Michael Keaton.

2. ‘Aladdin’

De prins der dieven is terug, want ook ‘Aladdin’ krijgt een reboot. Guy Ritchie, die ook de ‘Sherlock Holmes’-films met Robert Downey Jr. regisseerde, nam het project onder de arm. Actrice Naomi Scott, die ook al te zien was in ‘Power Rangers’, speelt de rol van prinses Jasmine. Will Smith neemt de rol van de Geest op zich en de hoofdrol van Aladdin gaat naar Mena Massoud. Op 24 mei 2019 gaat de film in première.

Er gaan geruchten dat Geest ook zijn eigen film, getiteld ‘Genies’, zou krijgen, over hoe hij in de lamp terecht kwam, maar daarover is nog geen verdere info beschikbaar.

3. ‘The Lion King’

Nu al één van de meest geanticipeerde films van 2019 is de nieuwe ‘The Lion King’. De trailer werd al miljoenen keren bekeken en doet fans bijna zwijmelen door de schattigheidsfactor van leeuwtje Simba. In tegenstelling tot ‘Dumbo’ zal deze film, die in juli uitkomt, dichter bij het plot van het origineel blijven plakken. We zien onder andere Timon en Pumba terug, maar ook Nala. Zij wordt vertolkt door niemand minder dan Beyoncé. James Earl Jones zal net als in het origineel uit 1994 de stem van Mufasa inspreken.

4. ‘Mulan’

De populaire Chinese krijger Mulan zal in maart 2020 opnieuw op het grote scherm te zien zijn. Na jaren twijfelen werd dat in 2016 officieel bevestigd. Men zocht naarstig naar een Chinese actrice die perfect was voor de rol, en dat werd uiteindelijk Liu Yifei, die gekozen werd uit meer dan 1.000 kandidaten. Zij was al te zien in ‘The Forbidden Kingdom’ en ‘The Chinese Widow’. Daarnaast werkt ze ook als model. Haar tegenspeler wordt Yoson An uit Nieuw-Zeeland. De film wordt geregisseerd door Niki Caro, die bekend is van de film ‘Whale Rider’ uit 2002.

5. ‘The Jungle Book 2'

De live action-versie van ‘The Jungle Book’ was één van de eerste die Disney uitbracht, en het succes was ongeëvenaard. Geen wonder dat er nu ook een sequel is goedgekeurd. Eigenlijk plande Disney voor de eerste remake van de prent uit 1961 al een vervolg. Er wordt verwacht dat Jon Favreau zal terugkeren als regisseur. Een releasedatum is er nog niet.

6. ‘The Sword In The Stone’

‘The Sword In The Stone’ uit 1963, in het Nederlands vertaald naar ‘Merlijn De Tovenaar’, wordt binnenkort ook onder handen genomen. Het klassieke verhaal rond de mythische koning Arthur is misschien wel één van de Disney-films die zich het best leent tot een remake met ‘echte’ mensen. Opvallend: het scenario voor de remake zal herwerkt worden door ‘Game Of Thrones’-regisseur Bryan Cogman. Een releasedatum is ook niet niet bekend.

7. ‘Charming’

Ja hoor, het zijn niet alleen prinsessen die hun eigen films krijgen. De eerder onopvallende prinsen uit ‘Cinderella’, ‘Sneeuwwitje’ of ‘Doornroosje’ krijgen eindelijk wat meer aandacht. Of toch niet... De film zal verteld worden vanuit het standpunt van het kleine broertje van Prince Charming, die zich voelt alsof hij niet kan tippen aan zijn voorganger. Stephen Chbosky neemt plaats in de regisseursstoel. Hij is ook de man achter de film ‘Wonder’ en hij schreef het boek ‘The Perks Of Being A Wallflower’.

8. ‘Cruella’

Van ‘101 Dalmatiërs’ hebben we al een remake gezien, maar nu wordt ook het verhaal van slechterik Cruella De Vil onder de loep genomen. De liefhebster van bont zal gespeeld worden door Oscarwinnares Emma Stone. De regie wordt opgenomen door Alex Timbers.

9. ‘Peter Pan’

De jongen die al in 1953 weigerde om oud te worden, ziet zijn wens in vervulling gaan. Hij zal precies zoals we hem kennen terugkeren in een nieuwe film, al weten we nog niet wanneer die zal verschijnen.

10. ‘Tink’

Niet alleen Peter Pan, maar ook zijn trouwe elfje Tinkerbel krijgt een live action-film. Ze zal waarschijnlijk gespeeld worden door ‘Big Little Lies’-actrice Reese Witherspoon.

11. ‘Pinocchio’

Ook de marionet Pinokkio, die zo graag een echte jongen wil worden, keert terug, maar er wordt gezegd dat deze remake slechts losjes gebaseerd zal zijn op de tekenfilm uit 1940. De film wordt geregisseerd door Paul King.

12. ‘Maleficent 2'

Na het succes van de eerste film uit 2014 krijgt ‘Maleficent’ een vervolg. Ook deze keer zal Angelina Jolie de rol van de beroemde heks uit ‘Doornroosje’ (1959) op zich nemen. De opnames voor de film zijn in mei vorig jaar van start gegaan.

13. ‘Snow White And The Seven Dwarfs’

En als Disney dan toch alle klassiekers gaat rebooten, mag hun allereerste langspeeltekenfilm niet in het rijtje ontbreken. ‘Sneeuwwitje En De Zeven Dwergen’ kreeg al een een live action-remake met Kristen Stewart in de hoofdrol: ‘Snow White And The Huntsman’. Deze nieuwe remake zou echter véél dichter bij het verhaal uit de tekenfilm aanleunen. De muziek wordt verzorgd door Benj Pasek en Justin Paul, die vooral bekend zijn voor hun songs in ‘The Greatest Showman’ en ‘La La Land’.

Leuk weetje: er gaan tevens geruchten over een film rond Rose Red, ofwel Rood Roosje. De zus van Sneeuwwitje die niet in de tekenfilm, maar wel in de sprookjes van Grimm voorkomt.

14. ‘The Little Mermaid’

Een grote favoriet van elke Disneyfan: de kleine zeemeermin Ariel zwemt binnenkort naar open wateren. Lin-Manuel Miranda en Alan Menken zullen de muziek voor deze prent schrijven. Veel meer is helaas nog niet bekend.

15. ‘Rescue Rangers’

“Pa-pa-pa-pak ze dan!”, want ook Knabbel en Babbel krijgen een live-action-remake van hun jaren ‘90-serie ‘Rescue Rangers’. Samen met hun vriendjes Dottie, Zipper en Monterey ‘Monty’ Jack gaan ze de strijd aan tegen het kwaad. Het nieuws over een ‘Rescue Rangers’-film werd voor het eerst gerapporteerd in 2014, maar sindsdien weten we helaas nog niet veel meer. Dat tot grote teleurstelling van menig millennial.

16. ‘Chernabog’/ ‘Fantasia’

In 2015 maakte Disney plannen om een live action-versie van de laatste scène uit ‘Fantasia’ te maken: ‘The Night On Bald Mountain’. Best griezelig, want die wordt geplaagd door een grote, zwarte demon met vurige ogen en puntige vleugels. Laat het nu net dat wezen zijn - de Chernabog - dat de hoofdrol zal spelen.

17. ‘Lady And The Tramp’

Oftewel ‘Lady & De Vagebond’, zoals wij de film in het Nederlands kennen. De twee schattige hondjes die op elkaar verliefd worden en spannende avonturen beleven mogen - hopelijk binnenkort - nog véél meer spaghetti bolognese eten. De regie wordt verzorgd door Charlie Bean. Ook de hoofdrollen zijn al bekend: actrice Tessa Thompson wordt de cocker spaniël Lady en acteur Justin Theroux speelt de vagebond.

18. ‘Lilo & Stitch’

Het kleine Hawaiiaanse meisje en haar buitenaardse maatje zijn terug van weggeweest. Dan Lin en Jonathan Eirich, de producers die ook meewerkten aan ‘Aladdin’, zouden hun schouders onder het project zetten. Het origineel kwam uit in 2002, en behoort dus tot de iets ‘modernere’ tekenfilms die een remake krijgen.

19. ‘The Hunchback Of Notre Dame’

‘De Klokkenluider Van De Notre Dame’ is de nieuwste aanwinst op het lijstje. Disney maakte pas bekend dat ook de bultenaar die in de Parijse Notre Dame woont opnieuw zijn eigen film zal krijgen. Alan Menken en Stephen Schwartz, die eerder al samenwerkten voor ‘Pocahontas’ én de originele ‘Klokkenluider’-tekenfilm uit 1996, zullen de muziek schrijven.

20. ‘James And The Giant Peach’

Het griezelige verhaaltje van Roald Dahl werd in 1996 omgezet in een stop-motion-film. Nu zet Disney zijn tanden nog eens in het project, maar dan voor een live action-release. Wanneer de film zal verschijnen, is nog niet bekend.