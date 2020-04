Disney blijft klassiekers nieuw leven inblazen: deze prenten mogen we verwachten na de quarantaine MVO

14 april 2020

18u22 0 Film Disney heeft een goudmijn ontdekt: live-action remakes van tekenfilmklassiekers. We zagen ‘Dumbo’, ‘Lady and the Tramp’ en ‘Aladdin’ al in een nieuw jasje, en kregen vandaag nog te horen dat ook ‘Robin Hood’ een eigen remake krijgt. Maar er zijn daarnaast nog maar liefst negentien andere films op komst! Wij zetten ze even voor je op een rijtje.

1. ‘Mulan’

De populaire Chinese krijger Mulan zou normaal in maart 2020 opnieuw op het grote scherm te zien zijn, maar de coronacrisis gooide helaas roet in het eten. Normaal gezien verschijnt de film alsnog dit jaar in juli, mits de bioscopen tegen die tijd weer geopend zijn.

De prent kwam er na jaren van twijfel. Men zocht naarstig naar een Chinese actrice die perfect was voor de rol, en dat werd uiteindelijk Liu Yifei, die gekozen werd uit meer dan 1.000 kandidaten. Zij was al te zien in ‘The Forbidden Kingdom’ en ‘The Chinese Widow’. Daarnaast werkt ze ook als model. Haar tegenspeler wordt Yoson An uit Nieuw-Zeeland. De film wordt geregisseerd door Niki Caro, die bekend is van de prent ‘Whale Rider’ uit 2002.



Geen draakje Mushu en ook geen liedjes in deze remake. Die werden namelijk geschrapt omdat de Chinese bevolking ze als beledigend beschouwde. ‘Mulan’ zal dus beter aansluiten op de échte Chinese legende dan op de tekenfilm.

2. ‘Robin Hood’

De animatiefilm uit 1973, over de slimme vos Robin Hood die geld afhandig maakt van de rijken om het aan de armen te geven, krijgt binnenkort een make-over. De regie is in handen van Carlos Lopez Estrada, bekend van ‘Blindspotting’, en het scenario wordt geschreven door Kari Granlund. Zij werkte recent nog mee aan de live-action remake van ‘Lady en de Vagebond’.

De remake van ‘Robin Hood’ zal - net zoals de eerder genoemde film - een combinatie worden van live-action en CGI om de pratende dieren levensecht weer te geven. De film zal niet in de bioscoopzalen te zien zijn, maar komt uit op de streamingdienst Disney+. Die is vooralsnog niet in ons land te bekijken.

3. Cruella

Van ‘101 Dalmatiërs’ hebben we al een remake gezien, maar nu wordt ook het verhaal van slechterik Cruella De Vil onder de loep genomen. De liefhebster van bont zal gespeeld worden door Oscarwinnares Emma Stone. De regie wordt in handen genomen door Alex Timbers. Als alles goed gaat - en er niets meer verschoven wordt vanwege de coronacrisis - krijgen we deze film eind mei 2021 te zien.

4. ‘Peter Pan & Wendy’

‘Peter Pan’, het sprookje over een jongeman die nooit volwassen wil worden, kon niet in de lijst ontbreken. De live-action film zal ‘Peter Pan & Wendy’ heten, zoals het boek van J.M. Barrie waar de prent op gebaseerd is.

Gezien het verhaal gaat over een groep kinderen die samen met Peter Pan naar het magische Neverland vliegt, kiest Disney voor kindacteurs. De twaalfjarige Alexander Molony en Ever Anderson zullen de twee hoofdrollen van respectievelijk Peter en Wendy vertolken. Ze zijn allebei nog virtueel onbekende gezichten in de filmwereld. Ever heeft wél erg bekende ouders. Ze is namelijk de dochter van Milla Jovovich en regisseur Paul Anderson. Binnenkort is het jonge meisje ook te zien in een andere Disneyfilm, maar dan eentje van onder de Marvel-koepel: ‘Black Widow’.

De regie van ‘Peter Pan & Wendy’ ligt in handen van David Lowery, zoals eerder al werd aangekondigd door The Walt Disney Studio’s. Nog niet bekend, maar wel een hardnekkig gerucht: de Oscargenomineerde actrice Margot Robbie zou de rol van Tinkerbell gaan vertolken, terwijl Oscarwinnaar Joaquin Phoenix de rol van kapitein Haak zou vertolken. Ook deze film staat gepland voor 2021.

5. ‘The Little Mermaid’

Een grote favoriet van elke Disneyfan: de kleine zeemeermin Ariel zwemt binnenkort naar open wateren. Lin-Manuel Miranda en Alan Menken zullen de muziek voor deze prent schrijven. Opvallend: de zwarte actrice Halle Bailey zal de hoofdrol van Ariël op zich nemen. Een controversiële keuze, gezien vele fans per se de iconische rode haren van de onderwaterprinses willen terugzien.

Melissa McCarthy kruipt in de rol van zeeheks Ursula. De makers bevestigden intussen al dat er in deze prent wél gezongen zal worden.

6. ‘The Jungle Book 2'

De live action-versie van ‘The Jungle Book’ was één van de eerste die Disney uitbracht, en het succes was ongeëvenaard. Geen wonder dat er nu ook een sequel is goedgekeurd. Eigenlijk plande Disney vóór de eerste remake van de prent uit 1961 al een vervolg. Er wordt verwacht dat Jon Favreau zal terugkeren als regisseur. Een releasedatum is er nog niet.

7. ‘The Sword in the Stone’

‘The Sword in the Stone’ uit 1963, in het Nederlands vertaald naar ‘Merlijn De Tovenaar’, wordt binnenkort ook onder handen genomen. Het klassieke verhaal rond de mythische koning Arthur is misschien wel één van de Disneyfilms die zich het best leent tot een remake met ‘echte’ mensen. Opvallend: het scenario voor de remake zal herwerkt worden door ‘Game Of Thrones’-regisseur Bryan Cogman. Een releasedatum is nog niet bekend.

8. ‘Charming’

Ja hoor, het zijn niet alleen prinsessen die hun eigen films krijgen. De eerder onopvallende prinsen uit ‘Cinderella’, ‘Sneeuwwitje’ of ‘Doornroosje’ krijgen eindelijk wat meer aandacht. Of toch niet... De film zal verteld worden vanuit het standpunt van het kleine broertje van Prince Charming, die het gevoel heeft dat hij niet kan tippen aan zijn grote broer. Stephen Chbosky neemt plaats in de regisseursstoel. Hij is ook de man achter de film ‘Wonder’ en hij schreef het boek ‘The Perks Of Being A Wallflower’.

9. ‘Tink’

Niet alleen Peter Pan, maar ook zijn trouwe elfje Tinkerbel krijgt een live action-film. Ze zal waarschijnlijk gespeeld worden door ‘Big Little Lies’-actrice Reese Witherspoon.

10. ‘Pinocchio’

Ook de marionet Pinokkio, die zo graag een echte jongen wil worden, keert terug, maar er wordt gezegd dat deze remake slechts losjes gebaseerd zal zijn op de tekenfilm uit 1940. De film wordt geregisseerd door Paul King. Volgens insiders was Tom Hanks in gesprek met de studio om Gepetto te spelen, maar helaas paste hij voor de rol.

11. ‘Snow White and the Seven Dwarfs’

En als Disney dan toch alle klassiekers gaat rebooten, mag hun allereerste langspeeltekenfilm niet in het rijtje ontbreken. ‘Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen’ kreeg al een een live-action remake met Kristen Stewart in de hoofdrol: ‘Snow White and the Huntsman’. Deze nieuwe remake zou echter véél dichter bij het verhaal uit de tekenfilm aanleunen. De muziek wordt verzorgd door Benj Pasek en Justin Paul, die vooral bekend zijn voor hun songs in ‘The Greatest Showman’ en ‘La La Land’.

Leuk weetje: er gaan tevens geruchten over een film rond Rose Red, ofwel Rood Roosje. De zus van Sneeuwwitje die niet in de tekenfilm, maar wel in de sprookjes van Grimm voorkomt.

12. ‘Rescue Rangers’

“Pa-pa-pa-pak ze dan!”, want ook Knabbel en Babbel krijgen een live-action-remake van hun serie uit de jaren 90 ‘Rescue Rangers’. Samen met hun vriendjes Dottie, Zipper en Monterey ‘Monty’ Jack gaan ze de strijd aan tegen het kwaad. Het nieuws over een ‘Rescue Rangers’-film werd voor het eerst gerapporteerd in 2014, maar sindsdien weten we helaas nog niet veel meer. Dit tot grote teleurstelling van menig millennial.

13. ‘Chernabog’/ ‘Fantasia’

In 2015 maakte Disney plannen om een live-action versie van de laatste scène uit ‘Fantasia’ te maken: ‘The Night on Bald Mountain’. Best griezelig, want die wordt geplaagd door een grote, zwarte demon met vurige ogen en puntige vleugels. Laat het nu net dat wezen zijn - de Chernabog - dat de hoofdrol zal spelen.

14. ‘Lilo & Stitch’

Het kleine Hawaiiaanse meisje en haar buitenaardse maatje zijn terug van weggeweest. Dan Lin en Jonathan Eirich, de producers die ook meewerkten aan ‘Aladdin’, zouden hun schouders onder het project zetten. Het origineel kwam uit in 2002, en behoort dus tot de iets ‘modernere’ tekenfilms die een remake krijgen.

15. ‘The Hunchback of Notre Dame’

‘De Klokkenluider van Notre Dame’ is de nieuwste aanwinst op het lijstje. Disney maakte pas bekend dat ook de bultenaar die in de Parijse Notre Dame woont opnieuw zijn eigen film zal krijgen. Alan Menken en Stephen Schwartz, die eerder al samenwerkten voor ‘Pocahontas’ én de originele ‘Klokkenluider’-tekenfilm uit 1996, zullen de muziek schrijven.

16. ‘James and the Giant Peach’

Het griezelige verhaaltje van Roald Dahl werd in 1996 omgezet in een stop-motion-film. Nu zet Disney zijn tanden nog eens in het project, maar dan voor een live action-release. Wanneer de film zal verschijnen, is nog niet bekend.

17 en 18. ‘Aladdin’-spinoff rond Billy Magnussen + ‘Aladdin 2'

Eentje waar we nog niet veel over weten, maar die wel veelbelovend klinkt: Billy Magnussen krijgt de hoofdrol in een spinoff van de live action-film ‘Aladdin’. Hij speelt prins Anders, een normaal gezien nogal obscuur randpersonage in het verhaal. Hij is de concurrent van Aladdin die meedingt om de hand van prinses Jasmine.

Gezien het grote succes van ‘Aladdin’ krijgt de film niet alleen een spinoff, maar ook een vervolg. Wanneer ‘Aladdin 2' in de zalen wordt verwacht, is nog niet duidelijk, maar de prent werd al wel goedgekeurd.

19. ‘Bambi’

Hou je hart maar vast, want ook ‘Bambi’ krijgt een live action-remake, waarschijnlijk in de stijl van ‘The Lion King’ en ‘Lady and the Tramp’. Kan je je die vreselijke scène met zijn moeder al voorstellen?



