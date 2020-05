Disney bevestigt: nieuwe ‘Star Wars’-film in de maak Redactie

Bron: AD 2 Film Regisseur Taika Waititi gaat een nieuwe ‘Star Wars’-film maken. Dat heeft studio Disney maandag bekendgemaakt.

Waititi maakte eerder onder meer ‘Thor: Ragnarok’. Ook won hij een Oscar voor de onconventionele Hitler-satire ‘Jojo Rabbit’. De Nieuw-Zeelandse filmmaker werkt voor de nieuwe ‘Star Wars’-film samen met scenarist Krysty Wilson-Cairnstaika, die eerder onder meer Oscarwinnaar ‘1917' schreef.



Het is niet het eerste ‘Star Wars’-project voor Waititi; eerder maakte hij ook een veelgeprezen aflevering van de serie ‘The Mandalorian’.



De nieuwe film is niet voor streamingdienst DisneyPlus, maar voor de bioscopen. Het is nog onbekend waar de film over gaat, wie er in meespeelt en wanneer de première gepland staat. Met de film ‘The Rise of Skywalker’ kwam vorig jaar een einde aan de ‘oude’ ‘Star Wars’-serie.

