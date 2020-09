Disney bevestigt: ‘Mulan’ niet in Belgische bioscoopzalen JVE

04 september 2020

09u00 0 Film De knoop is definitief doorgehakt: de filmklassieker ‘Mulan’ zal in ons land niet in de bioscoop te zien zijn. Eerder maakte Disney al bekend dat de film geen grote bioscooprelease meer krijgt en dat is nu ook officieel bevestigd voor België. Vanaf 4 december is ‘Mulan’ wel gratis te bekijken op Disney+.

De streamingdienst maakte donderdag hun volledige aanbod voor ons land bekend, maar ‘Mulan’ behoort niet tot de nieuwe releases. De film, een live-actionversie van de gelijknamige animatiefilm uit 1998, zal in de meeste landen al vanaf september op Disney+ te zien zijn. De Belgische Disney-fans moeten echter nog wat geduld uitoefenen, want bij ons is de film pas in december gratis te bekijken.

De remake van ‘Mulan’ moest een van de grote blockbusters worden, maar dat spelletje gaat dan toch niet door. Normaal zou de film al in maart in de cinemazalen spelen, maar door de coronacrisis moest Disney die release uitstellen. Nadien stelden ze 24 juli als nieuwe datum voorop, maar ook die deadline leek niet haalbaar. Uiteindelijk besloten ze de film helemaal uit de cinema te halen en slechts in enkele landen, zoals China, te lanceren.

Voor de echte Disney-fans is er ook goed nieuws. Vanaf 15 september is de nieuwe streamingdienst Disney+ in ons land beschikbaar. Wie naast een betalend abonnement ook een ‘VIP-toegang’ van 21,99 euro koopt, kan de populaire film dan al bekijken. Vanaf 4 december is hij voor iedereen gratis te bekijken via Disney+.

