Disney bevestigt: live-action remake van 'Rapunzel' in de maak

16 februari 2020

13u18 1 Film Disney is nog steeds druk in de weer met alle live-action remakes. Eerst was er ‘Dumbo’, ‘Aladdin’ en ‘The Lion King’, en volgende maand verschijnt ‘Mulan’ in de bioscoop. Ook de volgende prent om naar uit te kijken dient zich al aan: Disney ontwikkelt een live-action remake van ‘Rapunzel’.

Het verhaal kent intussen iedereen. Rapunzel, de meid met de oneindige blonde lokken. Omdat haar gouden haren helende krachten hebben heeft een oude heks het meisje opgesloten in een verborgen toren. Als ze achttien wordt wil Rapunzel graag de wijde wereld ontdekken, maar dat wordt haar uiteraard streng verboden.

Disney blies het sprookje 10 jaar geleden nieuw leven in met de animatiefilm ‘Tangled’. Mandy Moore sprak toen de stem in van de prinses, Zachary Levi nam de rol van sympathieke dief Eugene Fitzherbert op zich. De film deed de kassa flink rinkelen: er was een wereldwijde opbrengst van ruim 546 miljoen euro.

Aan dat succes wordt nu dus een vervolg gebreid, zij het in een live-action remake. Disney bevestigt dat het project in de maak is. Of de remake hetzelfde verhaal zal vertellen als de animatiefilm uit 2010, of een andere weg in slag slagen, is voorlopig niet besloten. Toch hoeven de trouwe fans zich geen zorgen te maken: ook de nieuwe remake draait uiteraard rond de avonturen van Rapunzel.