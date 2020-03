Dimitri Vegas onherkenbaar als slechterik in Vlaamse film ‘Cool Abdoul’: “Ik heb speciaal een snor laten groeien, mijn vrouw vond het afschuwelijk” Jolien Boeckx

06 maart 2020

19u12 4 Film Dimitri Vegas (37) met een snor, het is eens wat anders. De dj-producer speelt als acteur mee in de Vlaamse film ‘Cool Abdoul’ en moest daar een transformatie voor ondergaan. Geen baard, maar wél een snor. Het resultaat zien we dit najaar in de cinema.

‘Cool Abdoul’ is een film over het leven van de Gentse bokser Ismaïl Abdoul (43) - een rol voor Nabil Mallat - die zich in de ring tot Belgisch en Europees kampioen bij de zwaargewichten kroonde. Maar hij haalde ook het nieuws toen een kwade klant hem aan de deur van een discotheek dwars door het scrotum schoot. “Een heel interessant verhaal. Ik ben blij dat ik erin mag meespelen”, vindt Dimitri Vegas, die eerder ook al meespeelde in onder andere ‘Patser’, ‘Lukas’, de Vlaamse horrorfilm ‘Yummy’ en ‘Rambo Last Blood’. “In ‘Cool Abdoul’ heb ik een beperkte rol, maar het is wel een hele leuke. Ik speel een heel speciaal figuur in het uitgaansleven. Ik ben geen braaf manneke. Iets dat je al wel kan afleiden aan de foto, door het bijzijn van een politieagent.” (lacht)

Afgelopen week stond Dimitri twee dagen op de set in Destelbergen. En daar mocht hij niet als zichzelf aankomen. “Ik heb een transformatie moeten ondergaan, speciaal om de look van een slechterik te creëren. Mijn baard heb ik moeten afscheren en ik heb een snor moeten laten groeien”, vertelt hij. “Anouk (zijn vrouw en dj, Anouk Mattton, red.) heeft eens goed moeten lachen toen ik zo thuis rondliep. Ze vond het afschuwelijk.”

Ook Johan Heldenbergh (53), bekend van onder meer 'The Broken Circle Breakdown’, speelt mee in de film, hij vertolkt Abdouls coach. Het resultaat zien we dit najaar in de cinema.