Dimitri Vegas, Laura Tesoro en Koen De Bouw in Vlaamse versie ‘Spider-Man’ KD

09 november 2018

13u22 9 Film Dimitri Vegas, Laura Tesoro en Koen De Bouw verlenen hun stem aan de nieuwe film ‘Spider-Man: Een Nieuw Universum’. De film zal vanaf 19 december bij ons in de zalen te zien zijn.

Dimitri mag de hoofdrol vertolken als Peter Parker, de jongen die na een spinnenbeet in de wereldberoemde superheld veranderde. Naast Laura Tesoro en Koen De Bouw spelen ook Alex Agnew, William Boeva en Jenne Decleir in de film mee.

Het verhaal van deze animatiefilm volgt een andere tijdlijn dan de live action-films rond Spider-Man. Een belangrijke rol is weggelegd voor het nieuwe personage Miles Morales, die in de Vlaamse versie ingesproken wordt door Youssef El Kaouakibi. Want Spider-Man is deze keer niet de enige spinnenheld. ‘Een Nieuw Universum’ toont wat er gebeurt als meerdere personen plots het masker kunnen dragen.

Voor Dimitri Vegas is het niet de eerste keer dat hij iets met Spider-Man doet. De dj is naar eigen zeggen grote fan van het Marvel-figuurtje. Eerder dit jaar lanceerde hij samen met Like Mike een kledingcollectie geïnspireerd op het alter ego van Peter Parker.