Dimitri Vegas heeft rol beet in ‘Jurassic World 3'

“Een kinderdroom die uitkomt” Jolien Boeckx

07 oktober 2020

18u00

Bron: Eigen berichtgeving 2 Film Van een doorbraak in Hollywood gesproken. Dimitri Vegas (38) heeft een rol beet in de derde film van ‘Jurassic World’. En zo schittert onze Vlaming in een prent met steracteurs als Chris Pratt (41) en Bryce Dallas Howard (39). “Een droom die uitkomt”, reageert hij. Op het resultaat is het, door de coronacrisis, nog wachten tot de zomer van 2022.

Dimitri Vegas zat midden september twee weken in quarantaine in Londen, en nu weten we ook waarom. De dj en producer, en sinds de laatste jaren ook opkomend acteur, werd er op de set verwacht van ‘Jurassic World: Dominion’. “Ik ben ongelofelijk blij om de cast te vervoegen van ‘Jurassic World: Dominion’”, vertelt hij. “Ik ben zeer dankbaar om een deeltje te mogen uitmaken van een legende, een tijdperk dat mijn kindertijd fantastisch heeft gemaakt. Dit is een droom die uitkomt.” Welke rol Dimitri in deze film van de dinotrilogie (en de zesde in het rijtje van ‘Jurassic Parc’ als we het begin uit 1993 meerekenen, red.) speelt, mag hij niet verklappen.

Of hij effectief scènes mocht inblikken aan de zijde van hoofdrolspelers Chris Pratt en Bryce Dallas Howard, die allebei ook in de twee andere films te zien zijn, blijft dus nog een vraagteken. Eentje dat lang onbeantwoord zal blijven, want ‘Jurassic World: Dominion’ zal pas op 10 juni 2022 te zien zijn in de bioscoop. Universal Pictures maakte woensdag bekend dat de release van de film met een jaar uitgesteld wordt. Door de coronacrisis liepen de opnames zelf grote vertraging op. Een eerste deel werd ingeblikt begin dit jaar, maar pas vanaf juli kon er verder gefilmd worden - het was de eerste Hollywoodprent die hernomen werd volgens de coronamaatregelen. Bronnen van het Amerikaanse magazine Variety melden dat de opnames nog drie weken in beslag zullen nemen.

Voor Dimitri Vegas is het al zijn derde Hollywoodfilm. Hij speelde eerder al mee in ‘Lukas’ met Jean-Claude Van Damme en ‘Rambo Last Blood’ met Sylvester Stallone. In Vlaamse films acteerde hij al in ‘Patser’, ‘Yummy’ en binnenkort is hij nog te zien in ‘Cool Aboul’, ook die prent kent uitstel door corona. In de animatiefilm ‘Into The Spider Verse’ sprak hij ook al de Vlaamse stem in van Spider-Man, en in de game ‘Mortal Kombat 11’ speelde hij het personage van Sub-Zero.