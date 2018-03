DiCaprio en Pitt voor het eerst samen in een film? Ook deze Tarantino-films hadden een indrukwekkende cast DBJ

01 maart 2018

17u33

Bron: Kameraki 0

Quentin Tarantino heeft een droomduo weten te strikken voor zijn nieuwe film ‘Once Upon A Time In Hollywood’. Niemand minder dan Leonardo DiCaprio en Brad Pitt zullen schitteren in Tarantino’s negende film, die op 9 augustus 2019 wereldwijd in première gaat. Tarantino heeft de reputatie met een sterrencast te werken.