Diane Keaton is opnieuw het charmant onhandige personage RVS

12 augustus 2019

08u33

Bron: De Morgen 0 Film Actrice Diane Keaton speelt in ‘Poms’ het soort rol waar ze ooit mee doorbrak (en waar ze nadien niets meer van wilde weten). In haar carrière kon ze doen wat ze wilde. Uiteindelijk kwam ze altijd weer bij comedy terecht.

Charmant onhandig, dat is Diane Keaton in Annie Hall (1977), het vroege meesterwerk van Woody Allen. Ze is vanuit de provincie net naar New York gekomen en ze droomt van een loopbaan als zangeres. Vrienden vragen haar mee naar de tennisbaan en daar ontmoet ze de neurotische stand-upcomedian Alvy Singer, in wie we moeiteloos Woody Allen herkennen. Annie vindt hem wel interessant, maar verlegenheid speelt haar parten. Na het omkleden treffen ze elkaar in de lobby en dan volgt deze illustratieve scène.

Zij: “Ha!” Hij: “O. Ha.” Zij draalt wat, ze zoekt naar woorden en draait zich vervolgens naar de uitgang. Zij: “Tot ziens.” Nu of nooit, denkt Alvy en trapt een open deur in: “Je speelde goed vandaag.”

Zij: “O? Ja? Jij niet minder hoor... o, mijn God... wat klinkt dat dom. Jij zegt ‘je speelde goed’ en ik reageer onmiddellijk met ‘jij ook hoor’... Ach ja... la-di-da... la-di-da... la-la.” Ze krijgt het schaamrood op de kaken.

