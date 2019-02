Deze wereldberoemde ‘Titanic’-quote had bijna niet in de film gezeten TK

09 februari 2019

13u59

Bron: ANP 0 Film Het had niet veel gescheeld of de iconische kreet ‘I'm the king of the world’ uit ‘Titanic’ had de film niet gehaald. Hoofdrolspeler Leonardo DiCaprio was er niet echt enthousiast over toen regisseur James Cameron het voorstelde.

De uitroep, die Leonardo schreeuwt als zijn personage op de boeg van het rampschip staat, stond oorspronkelijk niet in het script. "De zin werd ter plekke verzonnen", aldus James Cameron in het BBC-programma ‘Movies That Made Me’. "We hadden de ene na de andere zin geprobeerd en de scène dreigde te mislukken omdat het daglicht langzaam verdween. Ik zei: ‘Oke, ik heb er een voor je. Zeg gewoon I'm the king of the world, spreid je armen wijd uit en ga er helemaal in op'."

James gaf zijn instructies per walkietalkie en ontdekte al snel dat Leonardo het niet meteen zag zitten. "Hij zei alleen maar: 'Wat?!"' De regisseur wist de acteur gelukkig te overtuigen, wat uiteindelijk één van de meest memorabele scènes uit de film opleverde